Пекинская академия искусственного интеллекта представила RoboBrain 2.0, новую модель ИИ, способствующую разработке гуманоидных роботов. Эта инициатива направлена на решение ключевых проблем в области робототехники.

На прошлой неделе Пекинская академия искусственного интеллекта (BAAI) представила RoboBrain 2.0, модель ИИ с открытым исходным кодом, которая станет основой для развития человекоподобных роботов. Этот шаг подтверждает стремление Поднебесной развивать свою робототехническую отрасль.

RoboBrain 2.0 значительно улучшает пространственный интеллект и планирование задач, позволяя роботам более точно определять расстояния до объектов и разбивать сложные действия на управляемые этапы. По словам главы BAAI Ван Чжунъюаня, использование мощных ИИ-моделей поможет ускорить разработку гуманоидов на быстрорастущем рынке робототехники Китая.

BAAI активно ищет партнеров в индустрии воплощенного интеллекта и уже сотрудничает с более чем 20 ведущими компаниями сектора. Ван отметил, что совместные усилия играют важную роль в ускорении прогресса в этой области.

RoboBrain 2.0 позиционируется как одна из самых мощных моделей ИИ с открытым исходным кодом, разработанных для улучшения функциональности различных роботов. Эта версия демонстрирует прирост скорости на 17% и повышение точности на 74% по сравнению с предыдущей моделью, выпущенной три месяца назад.

Модель RoboBrain является частью серии Wujie, которая включает также RoboOS 2.0 — облачную платформу для развертывания ИИ-моделей, и Emu3 — многомодальную систему, способную обрабатывать текст, изображения и видео. BAAI также стоит в числе первых китайских разработчиков моделей больших языков с открытым исходным кодом.

Китайская инициатива в области робототехники привлекает множество игроков. К BAAI присоединился Пекинский центр инноваций в области гуманоидных роботов, который разработал платформу Hui Si Kai Wu. Это учреждение также известно гуманоидным роботом Tien Kung, который успешно завершил полумарафон в Пекине в апреле.

Конференция BAAI, прошедшая в этом году, собрала более 100 исследователей и 200 экспертов из индустрии, включая представителей крупных китайских технологических компаний. Эти усилия подчеркивают растущий интерес и активное развитие робототехнической отрасли в Китае.