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Owlcat анонсировала The Expanse: Osiris Reborn — экшен-RPG от третьего лица
Owlcat Games представила The Expanse: Osiris Reborn, свою первую экшен-RPG от третьего лица. Игра погружает игроков в мир, созданный Дэниелом Абрахамом и Таем Франком, и предлагает уникальный сюжет.

На выставке Future Game Show студия Owlcat Games анонсировала свой новый проект — The Expanse: Osiris Reborn. Это будет первая попытка разработчиков создать экшен-RPG от третьего лица, основанную на популярной научно-фантастической вселенной.

 

The Expanse: Osiris Reborn предлагает игрокам взять на себя роль наемника из Pinkwater Security, который оказывается в сложной ситуации на астероиде Эрос. Его миссия выходит из-под контроля, и он оказывается втянутым в заговор, охватывающий всю солнечную систему. Игрокам предстоит выжить в условиях смертельной изоляции и взять под контроль самый современный корабль.

Настройка персонажа станет важной частью игрового процесса. Геймеры смогут выбрать, будет ли их герой землянином, марсианином или астерианцем. В команде будут специалисты, каждый из которых обладает уникальными способностями и историей. Их взаимодействие с игроком будет зависеть от принятых решений и стиля руководства.


В боевой системе акцент сделан на стрельбу из укрытий и использование специальных умений. Игрок сможет отдавать команды своим товарищам в реальном времени, что позволит адаптироваться к быстро меняющимся условиям сражений. Некоторые спутники будут помогать на расстоянии, отключая системы противников или отвлекая их внимание.

Игра обещает перенести фанатов в знаковые места из книг и телешоу, такие как Ганимед, Церера и Марс. Игроки будут исследовать разрушенные локации и взаимодействовать с местными жителями, чтобы раскрыть секреты. Также разработчики намекнули на возможное появление знакомых персонажей из оригинальной истории.

Дата выхода игры пока неизвестна, но она будет доступна на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Кстати, на официальном сайте уже открыт прием предварительных заказов.

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#игры #научная фантастика #owlcat #экшен-rpg #osiris reborn #the expanse
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