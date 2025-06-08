Apple анонсировала обновление iPadOS 26, которое значительно изменит многозадачность на iPad. Новые функции сделают планшет более похожим на Mac, улучшая производительность и функциональность.

Apple готовит к запуску iPadOS 26, который, по сообщениям, кардинально изменит подход к многозадачности на iPad. Обновление, запланированное на 9 июня в рамках мероприятия WWDC, предполагает внедрение элементов управления, схожих с теми, что используются в macOS. Это шаг направлен на сокращение разрыва между планшетом и компьютером, хотя некоторые пользователи все еще выражают сомнения относительно необходимости переноса macOS на iPad.

Одной из ключевых новинок станет приложение Preview, которое впервые появится на iPad. Это приложение обеспечит пользователей возможностями для работы с PDF-файлами, их аннотирования и редактирования. Дизайн Preview будет схож с версией для Mac, что позволит пользователям легче адаптироваться к новому интерфейсу. Приложение будет предустановлено, что избавит от необходимости загружать его из App Store.

По словам аналитика Марка Гурмана, обновление iPadOS 26 существенно переработает функции многозадачности, делая их более похожими на Mac. Хотя детали новых функций пока остаются неясными, предполагается, что для их полноценного использования может потребоваться подключение внешней клавиатуры и трекпада. Это означает, что некоторые возможности могут быть недоступны без дополнительных устройств ввода.

Гурман также упомянул о возможной панели меню в стиле Mac, которая могла бы стать полезным дополнением для пользователей iPad. Однако точные детали о ее функциональности пока не раскрыты. Ожидается, что обновление iPadOS 26 также будет включать элементы дизайна, вдохновленные VisionOS, что добавит современный вид интерфейсу.