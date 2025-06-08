Алексей Паламарчук из Ntechlab заявил, что ИИ-системы скоро станут частью домашнего обихода. Они будут не только обеспечивать безопасность, но и решать социальные задачи.

Искусственный интеллект постепенно выходит за пределы офисов и производств. В ближайшие годы он может стать обычной частью повседневной жизни — особенно там, где важны безопасность и забота о человеке.

Генеральный директор компании Ntechlab Алексей Паламарчук заявил, что в течение двух–четырех лет ИИ-системы войдут в обиход обычных людей. Речь идет не о фантастике, а о вполне прикладных решениях: видеонаблюдение, распознавание ситуаций, помощь пожилым.

По его словам, бизнес уже разрабатывает ИИ-инструменты для жилья: например, системы, фиксирующие падение человека, или управление доступом по номеру машины. Такие технологии пока чаще используют на предприятиях, но скоро они станут привычными и в квартирах.

Паламарчук подчеркнул, что особенно полезными подобные решения могут оказаться для одиноких пожилых людей — ИИ в состоянии быстро сообщить близким о потенциальной угрозе.

Компания Ntechlab, основанная десять лет тому назад, специализируется на видеоаналитике с использованием нейросетей. Ее разработки применяют более чем в 70 регионах России и в 34 странах.