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Путин подписал закон об упрощении выдачи маткапитала
Президент России подписал закон, который меняет порядок получения материнского капитала. Изменения касаются сроков, цифровизации и прав на средства.

В России пересмотрели механизм выдачи материнского капитала. Новый порядок должен снизить бюрократическую нагрузку и ускорить выплаты.

 

Федеральный закон № 131-ФЗ, подписанный Владимиром Путиным 7 июня 2025 года, упростит доступ к маткапиталу. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Изменения вводят цифровую платформу соцказначейства, через которую будут автоматически учитывать право граждан на поддержку. Это исключает необходимость отдельных заявлений на оформление сертификата.

Срок получения сертификата после рождения ребенка теперь сократят до пяти дней. Ранее на это уходило до десяти. Межведомственное взаимодействие при оформлении также ускорят — вместо нескольких суток на согласования отводится 48 часов.

Закон закрепляет порядок передачи прав на материнский капитал. В случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав средства передадут другому родителю или детям.

Кроме того, ускорятся выплаты по заявлениям на распоряжение средствами — сроки сократятся, что должно уменьшить ожидание поддержки для семей.

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#россия #путин #закон #дети #выплаты #материнский капитал #цифровая платформа #соцподдержка
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