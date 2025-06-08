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Мировые центробанки продолжат масштабные закупки золота в 2025 году
Мировые центральные банки планируют приобрести около 1000 тонн золота в 2025 году. Это будет четвертый год подряд, когда финансовые институты активно наращивают золотые резервы.

Мировые центральные банки не снижают темпов закупок золота, несмотря на рекордный рост цен. По данным Metals Focus, в текущем году объем покупок составит около 1000 тонн, продолжив тенденцию дедолларизации резервов. 

Консалтинговая компания Metals Focus опубликовала отчет, согласно которому центральные банки сохранят в нынешнем году высокий спрос на золото. Хотя прогнозируемые 1000 тонн на 8% меньше рекордных 1086 тонн прошлого года, это все равно значительно превышает средние исторические показатели.

Основной причиной такой политики остается стремление диверсифицировать резервы, уменьшая зависимость от доллара США. Аналитики отмечают, что непредсказуемая торговая политика администрации Трампа и ухудшение фискальных показателей США подрывают доверие к американским активам. Геополитическая напряженность только усиливает эту тенденцию.

В первом квартале 2025 года традиционные покупатели – Польша, Азербайджан и Китай – продолжили наращивать резервы. Эксперты также ожидают активных закупок со стороны Ирана. На центральные банки сейчас приходится около четверти мирового спроса на золото, что делает их третьим по величине потребителем после ювелирной отрасли и частных инвесторов.

Рост цен (29% с начала года) пока не охладил аппетиты центробанков. Metals Focus прогнозирует, что средняя цена в 2025 году достигнет 3210 долларов за унцию, что на 35% выше показателей прошлого года. При этом ювелирный сектор, напротив, сокращает потребление – производство украшений упадет на 16% после 9-процентного спада в 2024 году. Основное снижение придется на крупнейшие рынки – Индию и Китай.

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#экономика #инвестиции #золото #драгметаллы #центральные банки
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