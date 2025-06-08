Наземные силы самообороны Японии провели масштабные учения с демонстрацией новых ракет.

На полигоне у подножия Фудзи японские военные впервые продемонстрировали усовершенствованные противокорабельные ракеты. Показ состоялся в рамках крупнейших в стране учений с боевой стрельбой.

В маневрах участвовали около 2000 военнослужащих, 50 единиц бронетехники и 20 самолетов. Военные отрабатывали сценарий освобождения захваченного острова, израсходовав 76,6 тонн боеприпасов.

Главной новинкой стали модернизированные ракеты Type 12 с дальностью поражения свыше 1000 км. Их разрабатывают как замену американской системе Aegis Ashore, от которой Япония отказалась пять лет тому назад.

Ракеты показали только в информационных роликах – реальных пусков не проводили. Новые системы могут размещаться на кораблях, самолетах и подлодках. Их дальность позволяет вооруженным силам Японии достигать целей в Китае и КНДР.

Параллельно продемонстрировали ракеты дистанционного управления для защиты отдаленных островов. Учения транслировали на официальном YouTube-канале японских сил самообороны.