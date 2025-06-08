Федеральное агентство водных ресурсов подтвердило планы по строительству двух водохранилищ в Крыму. Работы начнут в 2027 году, завершить их рассчитывают до 2030-го.

В Крыму продолжают реализацию долгосрочных проектов по обеспечению курортных городов водой. В ближайшие годы планируют начать строительство двух новых хранилищ — для Ялты и Алушты.

Федеральное агентство водных ресурсов сообщило, что проектирование Мартовского и Солнечногорского водохранилищ завершено на 70%. Делегация Росводресурсов во главе с Дмитрием Кирилловым уже осмотрела площадки под будущие объекты.

Согласно плану, стройка начнется в 2027 году. Срок завершения — 2030 год. Мартовское водохранилище, рассчитанное на снабжение Ялты и окрестностей, вмещает 6,5 млн кубометров воды. Солнечногорское, предназначенное для Алушты, разместят у реки Восточный Улу-Узень. Его объем составит 8,5 млн кубометров.

Ранее в СМИ фигурировали другие сроки начала строительства — 2025 год. Сейчас агентство называет более позднюю дату.