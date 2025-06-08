После конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом власти США стали искать альтернативу SpaceX. По данным WP, представители НАСА и Пентагона обратились к другим космическим компаниям.

Заявления Илона Маска о возможной приостановке полетов Dragon встревожили как Пентагон, так и НАСА. Теперь оба ведомства консультируются с конкурентами SpaceX.

По информации Washington Post, представители НАСА и Пентагона начали активно обсуждать сотрудничество с другими космическими компаниями. Речь идет о RocketLab, Stoke Space и Blue Origin — всех запросили об актуальных этапах разработки и возможных сроках готовности техники к участию в государственных миссиях.

Причиной пересмотра отношений стал конфликт между Маском и бывшим президентом США Дональдом Трампом. После того как Трамп пригрозил разорвать контракты со SpaceX, Маск ответил, что может остановить миссии корабля Dragon. Это поставило под угрозу доставку астронавтов на МКС. Позже он от своей угрозы отказался, но напряжение уже возникло.

Кроме того, источники WP указывают на растущую обеспокоенность внутри агентств после того, как Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана — одного из приближенных Маска — на пост главы НАСА.

Параллельно Минобороны США объявило две новые конкурсные программы по запуску спутников. В одной из них участвуют компании с легкими ракетами, в другой — операторы тяжёлых носителей, предназначенных для ключевых задач.