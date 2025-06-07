Гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков заявил, что рабочие профессии стали меньше уступать IT-сфере по уровню зарплат.

На фоне реализации промышленных нацпроектов в России изменилась ситуация с оплатой труда. Рабочие профессии начали догонять IT-сектор по уровню зарплат.

По словам гендиректора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова, быстрее всего растут зарплаты у инженеров, машинистов, сварщиков и токарей. Это связано с повышенным спросом на такие кадры в рамках программ промышленного развития.

IT-сфера сохраняет высокий уровень доходов, но разрыв сокращается. Особенно заметен прогресс у курьеров и водителей. В то же время в бюджетной сфере и традиционном ретейле рост зарплат сдерживает низкая маржинальность бизнеса.

Сергиенков отметил, что онлайн-компании и маркетплейсы предлагают более высокие зарплаты по сравнению с офлайн-ритейлом из-за разницы в бизнес-моделях. При этом водители и курьеры, работающие на агрегаторов, уже приблизились по доходам к некоторым IT-специалистам.