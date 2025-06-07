Chery испытывает в Китае кроссовер под индексом T1G, который, вероятно, выйдет как новый Tiggo 7L. Внешне и по компоновке он сочетает черты моделей Lepas L8 и Omoda C7.

Линейка Chery Tiggo в скором времени пополнится новой моделью с индексом T1G. Несмотря на уже продающийся в России Tiggo 7L, в Китае под тем же названием готовится совсем другой автомобиль — со свежим дизайном и другими техническими решениями.

Прототип Tiggo 7L проходит дорожные испытания в Китае. Местные источники утверждают, что это не просто обновление, а принципиально новая модель. Заводской индекс — T1G, рыночное имя, скорее всего, останется прежним: Tiggo 7L.

Визуально машина пока скрыта под плотной маскировкой. Тем не менее, профиль кузова, диски и дверные ручки совпадают с кроссовером Lepas L8, который Chery представила в апреле. При этом интерьер у T1G ближе к Omoda C7: те же два беспроводных зарядных модуля, общий подлокотник и крупный 15,6-дюймовый сенсорный экран. Перед водителем установлен цифровой щиток диагональю 8,9 дюйма.

Оформление дверей тоже смешанное: панели взяты от Lepas L8, а элементы на водительской двери пока разобраны — это может указывать на возможные изменения в финальной версии.

Технические характеристики Chery пока не раскрывает. Однако, учитывая схожесть с Lepas L8, можно опереться на его параметры: длина — 4688 мм, ширина — 1860 мм, колесная база — 2800 мм.

Ожидается три версии силовых установок. Для бензиновой — турбомоторы объёмом 1,6 и 2 литра. Гибрид построят на базе системы Chery Super Hybrid с ДВС нового поколения и расходом около 4,5 литра. Электромодификация сможет проезжать до 700 км без подзарядки, а за пять минут восполнять запас на 150 км.

Премьера модели в Китае состоится до конца года.