Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Chery готовит новый Tiggo 7L на базе Lepas и Omoda
Chery испытывает в Китае кроссовер под индексом T1G, который, вероятно, выйдет как новый Tiggo 7L. Внешне и по компоновке он сочетает черты моделей Lepas L8 и Omoda C7.

Линейка Chery Tiggo в скором времени пополнится новой моделью с индексом T1G. Несмотря на уже продающийся в России Tiggo 7L, в Китае под тем же названием готовится совсем другой автомобиль — со свежим дизайном и другими техническими решениями.

 

Прототип Tiggo 7L проходит дорожные испытания в Китае. Местные источники утверждают, что это не просто обновление, а принципиально новая модель. Заводской индекс — T1G, рыночное имя, скорее всего, останется прежним: Tiggo 7L.

Визуально машина пока скрыта под плотной маскировкой. Тем не менее, профиль кузова, диски и дверные ручки совпадают с кроссовером Lepas L8, который Chery представила в апреле. При этом интерьер у T1G ближе к Omoda C7: те же два беспроводных зарядных модуля, общий подлокотник и крупный 15,6-дюймовый сенсорный экран. Перед водителем установлен цифровой щиток диагональю 8,9 дюйма.

Оформление дверей тоже смешанное: панели взяты от Lepas L8, а элементы на водительской двери пока разобраны — это может указывать на возможные изменения в финальной версии.

Технические характеристики Chery пока не раскрывает. Однако, учитывая схожесть с Lepas L8, можно опереться на его параметры: длина — 4688 мм, ширина — 1860 мм, колесная база — 2800 мм.

Ожидается три версии силовых установок. Для бензиновой — турбомоторы объёмом 1,6 и 2 литра. Гибрид построят на базе системы Chery Super Hybrid с ДВС нового поколения и расходом около 4,5 литра. Электромодификация сможет проезжать до 700 км без подзарядки, а за пять минут восполнять запас на 150 км.

Премьера модели в Китае состоится до конца года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #тесты #электромобиль #кроссовер #chery #гибрид #lepas l8 #omoda c7 #tiggo 7l
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
5
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
4
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
+
Google выпустила новую бета-версию Android 16 с новыми функциями и возможностями
+
В CD Projekt RED подтвердили выход нового крупного дополнения к Cyberpunk 2077
1
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
2
Настольная видеокарта GeForce RTX 5050 может выйти в июле 2025 года
+
Google выпустила новую версию браузера Chrome 137 для Android с заметными улучшениями
+
Главы правительств СНГ оформили соглашение о кооперации в тяжелом машиностроении
5
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
2
Эксперт Кнутов заявил о скором завершении эпохи доминирования БПЛА в военных конфликтах
1
Экраны консолей Nintendo Switch 2 могут быть случайно повреждены из-за ненадежной упаковки
+
В Бостонском университете выявили глубокую коррупцию в проектах солнечной энергетики Калифорнии
2
Для Cyberpunk 2077 анонсировано крупное обновление версии 2.3
5
Bluefox выпустила компактный Android-смартфон NX1 с 4-дюймовым дисплеем
+
Часы Casio G-Shock серии Sea of ​​Stars светятся в темноте подобно морскому планктону
+
SpaceX выводит из эксплуатации корабли Crew Dragon, используемые США для экспедиций на МКС
1
Минспорт РФ потратит ₽500 млн. на закупку PlayStation 5 и геймерских ПК с Intel Core-i9 и СЖО
1
Amazfit представила фитнес-браслет Helio Strap с системой BioCharge
+
Radeon RX 9070 XT и 9070 подешевели ниже рекомендуемой розничной цены
2

Популярные статьи

Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
38
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
13
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
4
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
12
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
2
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
3
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
2

Сейчас обсуждают

Китя.
17:12
Zystax тебе не стыдно. Назвать это игровым.
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
VladTag
16:53
Президент Казахстана призвал реформировать Совет Безопасности ООН
Mike3000
16:49
Тупые любую тему сводят к англосаксам и украине
Energetyka24: Бывшие руководители АЭС «Фукусима» избегут наказания за халатность
corsi
16:48
Школьник в маленьком городке зае...ся искать на авито видеокарту или процессор с мат.платой по адекватной цене что бы прийти и проверить на месте. Как всегда дырявая чепуха пишет рекламные высеры, ото...
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
dimasoid1970
16:43
Ересь!
Honda выпустила свой первый серийный электробайк E-VO в стиле кафе-рейсера
Mallory
16:29
Так ключевой момент в "с зачатками знаний". И наверное еще в умении эти самые знания, хоть сколько нибудь, самостоятельно добыть.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Александр Плакин
16:27
А мне нравится как авторака описывает доллар ей бы в экономику а не на макетах смотреть цены.у нее логистика там и все такое. Ну типо санкции и доллар дорогой и запчасти на ПК не могут доехать в Росси...
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Константин Богданов
16:24
Так лето на дворе. В августе комп с 4090 жарит комнату невыносимо, 5090 так там вообще печка, небось и кондей не спасёт.
Цена GeForce RTX 5090 в Европе снизилась ниже рекомендованной
Владислав Зимин
16:00
Я не совсем понял, а что мешает традиционным магазинам продавать с такими же скидками?
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
Николай Кузнецов
15:58
А вопрос был про безопасность? Я отвечал на конкретную претензию - устанавливать сложно. Если бы вы открыли postgresql.conf - там на каждый параметр стоит коментарий зачем он нужен. В pg_hba.conf лежи...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем