Xiaomi может отказаться от последовательной нумерации версий HyperOS. Вместо HyperOS 3 следующая ОС получит название HyperOS 26.

Xiaomi, вероятно, изменит подход к названиям версий своей операционной системы. Согласно данным издания XiaomiTime, компания пропустит несколько цифр и сразу перейдет к HyperOS 26.

Новая версия HyperOS будет основана на Android 16. Источники предполагают, что Xiaomi берет пример с Apple, которая также может перейти на нумерацию по годам — например, iOS 26 вместо iOS 19.

Пока компания официально не подтвердила изменения. Однако, по слухам, это часть стратегии по упрощению идентификации версий. Такой подход поможет пользователям быстрее понимать, какая сборка актуальна.

HyperOS 3 остается текущей версией системы. Если Xiaomi действительно изменит нумерацию, обновление может выйти вместе с Android 16. Пока информация остается неподтвержденной, но выглядит правдоподобно.