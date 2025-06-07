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Директор по продажам "Роквулл": курс доллара не сразу повлияет на рынок стройматериалов
Снижение доллара пока не сказалось на стоимости стройматериалов в России. По оценке экспертов, рынок отреагирует позже — после обновления поставок.

Курс доллара пошел вниз, но на ценниках в строительных магазинах это пока не отразилось. Участники рынка говорят об отложенном эффекте и осторожных ожиданиях.

 

По словам директора по продажам компании "Роквулл" Романа Карташева, курс доллара уже снизился, но на стоимости стройматериалов это пока не отразилось. Импортеры закупили продукцию по более высокому курсу, и ценовая реакция появится позже — после обновления поставок. Потенциальное снижение, по его оценке, может составить 5–10%. Импортные материалы, особенно с высокой долей зарубежных компонентов, подвержены не только валютным колебаниям. На цены влияют логистика, энергетика и уровень инфляции. Эти факторы, по словам Карташева, могут частично нивелировать эффект от крепнущего рубля.

В сегменте материалов, произведенных на отечественном сырье, курс доллара влияет незначительно. Поэтому и здесь рассчитывать на удешевление не приходится. Наоборот, стоимость продолжает расти — в пределах 5–15% — под влиянием сезонного спроса и роста издержек. При этом избыток складских запасов и замедление строительной активности могут частично сдержать дальнейший рост.

Как отметил инженер-технолог "Поревита" Николай Фокин, с начала года цена силикатных блоков выросла на четверть, а газобетон подорожал на 5%. При этом по сравнению с маем минувшего года оба материала подешевели — на 23% и 45% соответственно. По бетону ситуация разная: в Сибири он подорожал почти на 20%, а на Урале подешевел на 7%.

Руководитель департамента компании "Этажи" Анастасия Голова добавила, что по ряду позиций цены остаются стабильными. Например, по строительным смесям рост в начале года не превысил 5%, а сайдинг прибавил всего 2–3%. Метизы, зависящие от курса юаня, за этот же период подорожали в среднем на 5–10%.

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#россия #цены #строительство #доллар #импорт #курс валют #стройматериалы
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