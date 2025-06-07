На Summer Game Fest 2025 PlaySide Studios представила Game of Thrones: War for Westeros — RTS по мотивам популярной саги. Игроков ждут тактические сражения, асимметричные фракции и борьба за власть в Семи Королевствах.

PlaySide Studios сделала ставку на поклонников мира Джорджа Мартина, представив стратегию в реальном времени по мотивам «Игры престолов». Анонс прошел в рамках Summer Game Fest 2025.

Game of Thrones: War for Westeros выходит на ПК в будущем году. Игра представляет собой премиальную RTS с возможностью управления армиями главных домов Вестероса — Старков, Ланнистеров, Таргариенов — а также армией Короля Ночи.

Геймеры смогут действовать в одиночку или с другими пользователями, участвуя в коротких стычках или полномасштабной войне. В игре предусмотрены уникальные механики для каждой фракции: отличия касаются как состава армий, так и боевого стиля, ролей героев и доступных тактик.





На поле боя можно задействовать пехоту, кавалерию, осадные машины, а также гигантов и драконов. Успех зависит не только от силы, но и от умений командира: необходимо строить союзы, разрушать их, перехитрять противников и влиять на политическую карту Вестероса.

Визуально и механически War for Westeros стремится воссоздать напряжение и драму оригинальной истории, превращая зрителей сериала в участников конфликта.

Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.