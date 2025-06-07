На Summer Game Fest показали свежий трейлер Onimusha Way of the Sword. Видео сосредоточено на сражениях с демонами и демонстрирует боевые приемы главного героя.

Серия Onimusha возвращается с новым проектом, и разработчики решили сосредоточить внимание на боевой системе. На фестивале Summer Game Fest они показали, каким станет бой в предстоящей игре.

В новом трейлере Onimusha Way of the Sword, представленном в рамках Summer Game Fest, основной акцент сделан на поединках. Главный герой, Мусаши, использует различные виды оружия и техники, включая парирование, которое, судя по ролику, станет ключевой механикой игры.

На кадрах видно, как он отражает удары не только от рядовых противников, но и от более крупных демонов. Отдельное внимание разработчики уделили Сасаки Ганрю — противнику Мусаши, основанному на исторической фигуре. Его показали как серьёзную боевую угрозу.





Игра выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Серия Onimusha ранее сочетала элементы survival horror и экшена, а Way of the Sword продолжает развивать это направление, делая ставку на динамичные сражения.