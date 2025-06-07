Преподаватели и студенты Университета Решетнева в Красноярске разработали прототип наземной станции спутниковой связи. Устройство собирает данные с БПЛА и спутников, а также обеспечивает связь в труднодоступных регионах.

Связь с беспилотниками и спутниками требует не только технологий в воздухе, но и устойчивой наземной инфраструктуры. В Красноярске разработали компактное решение, которое совмещает оба направления.

Университет Решетнева представил прототип наземной мобильной станции спутниковой связи «Орбита М-Комплекс». Разработкой занимались преподаватели и студенты в рамках проекта «Бесшовное небо», направленного на объединение воздушных и космических технологий в единую систему.

Платформа способна собирать данные с беспилотников и спутников, а также создавать мобильные точки доступа в зонах без устойчивого сигнала. Ее можно использовать в экологии, поисково-спасательных операциях и научных экспедициях.

По словам научного руководителя Никиты Добросоцкого, аналогов среди доступных российских решений сейчас нет. Комплекс ориентирован на образовательные учреждения, радиолюбителей и исследователей. От импортных систем он отличается ценой — в 3–5 раз ниже — и полной локализацией: от русифицированного интерфейса до технической поддержки и методических материалов.

Прототип уже проходит лабораторные и полевые испытания.