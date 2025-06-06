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В Госдуме поддержали идею маркировки сосудосуживающих капель
Назальные капли могут получить предупреждающую маркировку. В Госдуме считают, что такая мера поможет сократить случаи зависимости.

Привычка к каплям для носа редко воспринимается как проблема. Однако все чаще врачи фиксируют случаи медикаментозного ринита, вызванного длительным применением сосудосуживающих средств.

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина поддержала инициативу по введению специальной маркировки на упаковках назальных капель. По ее словам, многие граждане игнорируют инструкцию и не знают о возможной зависимости, которую может вызвать длительное использование таких препаратов.

Предложение касается сосудосуживающих средств, к которым у некоторых пациентов развивается устойчивое привыкание. Общественная организация «Отцы рядом» ранее направила соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В письме указано, что на упаковке должны появиться понятные и заметные предупреждения: «Вызывает привыкание», «Не применять более пяти дней», «Требуется консультация врача».

Соломатина подчеркнула важность квалифицированной помощи в аптеках. По ее мнению, провизоры должны не просто отпускать препараты, а давать базовые разъяснения даже при продаже безрецептурных средств.

Парламентарий также указала на необходимость повышения доступности медицинской помощи — чтобы пациенты не лечились по наитию, а обращались за профессиональной консультацией. В условиях, когда это не всегда возможно, маркировка может временно компенсировать дефицит врачебной рекомендации.

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#госдума #лекарства #зависимость #маркировка #минздрав #капли для носа
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