Эксперты автомобильного рынка предложили использовать китайский внедорожник как образец для модернизации УАЗ Хантер. Модель BAW BJ 212 сочетает современные технологии и простую конструкцию.

Автомобильные эксперты обсуждают возможные пути развития легендарного российского внедорожника. В качестве ориентира для модернизации УАЗ Хантер рассматривают китайскую модель BAW BJ 212.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что нынешний УАЗ Хантер сохраняет позиции лишь из-за отсутствия альтернатив. В интервью "Газете.Ru" он предложил взять за образец китайский BAW BJ 212, который изначально создавали на основе советских внедорожников.

Современная версия китайской модели получила бензиновый двигатель 2.0 литра, автоматическую коробку передач и усовершенствованную подвеску, сочетающую решения Toyota и Jeep Wrangler. При этом производитель сохранил простую и надежную конструкцию, характерную для этого класса автомобилей.

BAW BJ 212 появился на китайском рынке в августе 2023 года. Производитель предлагает пожизненную гарантию на двигатель и коробку передач. Внедорожник имеет габариты 4705×1895×1936 мм с колесной базой 2860 мм и хорошими показателями проходимости.

В настоящее время производство УАЗ Хантер временно остановлено на три месяца для реорганизации сборочного процесса. Эксперты надеются, что это время используют для модернизации модели с учетом современных требований.