Скидки на маркетплейсах давно стали привычным элементом торговли, но именно они сегодня оказались в центре конфликта между продавцами и крупными онлайн-платформами. Проблема выходит за рамки индивидуальных претензий — она касается самой модели российской рыночной конкуренции и распределения влияния между участниками.
Поводом для спора между маркетплейсами и отраслевыми ассоциациями стало навязывание площадками скидок на товары, принадлежащие внешним продавцам. В феврале РАТЭК направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу, указав на демпинговый характер цен, устанавливаемых за счет бюджета самих маркетплейсов. Ассоциация считает, что такая практика вмешивается в ценовую политику продавцов и искажает конкуренцию.
По наблюдениям РАТЭК, массовое использование скидок маркетплейсами в минувшем году уже привело к падению продаж электроники и бытовой техники в традиционных магазинах на 16%. Ассоциация настаивает: дело не в форме торговли, а в необходимости исключить перекосы, при которых крупные игроки за счет дотаций подрывают устойчивость других каналов сбыта.
К инициативе РАТЭК присоединилась и АКОРТ, предложившая закрепить максимальный размер инвестиций в скидки на уровне 10% от годового оборота платформы. Организация считает недостаточным просто уведомлять продавцов о планируемых акциях — нужен единый стандарт прозрачности и предсказуемости условий.
Дополнительно АКОРТ настаивает на ряде изменений в законодательстве: от распространения закона о торговле на продтовары, которые выкупаются площадками, до обязательной проверки маркировки товаров. Это, по мнению ассоциации, создаст симметричные условия для всех игроков.
Маркетплейсы, в свою очередь, парируют. По их словам, акции и промо — стандартный маркетинговый инструмент, давно применяемый и в офлайн-торговле. В Ozon отмечают: продавцы могут отказаться от скидок, но делают это крайне редко. А если такие меры будут ограничены, пострадают не только селлеры, но и покупатели, которым придётся платить больше.
Вопрос о регулировании расколол и экспертов. В АКИТ считают, что запрет скидок со стороны государства создаст опасный прецедент и подорвет рыночные механизмы. Независимый специалист Михаил Лачугин признает: скидки — важный инструмент для маркетплейсов, особенно при наличии собственного бюджета. Однако, по его мнению, офлайн-торговле не хватает равных условий — затраты выше, гибкости меньше.
Мурат Дударев из Госдумы обращает внимание на иные аспекты. По его словам, российские маркетплейсы экономят на фондах, используя схемы с самозанятыми, и за счет этого могут позволить себе ценовое давление. Вместо ограничения скидок он предлагает усилить контроль за трудовыми и налоговыми практиками.
Впрочем, и традиционная розница, по его мнению, нередко давит на малых поставщиков, добиваясь скидок за их счет. Поэтому спор вокруг ценовой политики — лишь часть более широкой дискуссии о справедливом устройстве рынка.