Маркетплейсы снижают цены на товары продавцов без их согласия, что вызывает критику со стороны отраслевых ассоциаций. ФАС предлагает установить правила, которые ограничат возможности площадок проводить масштабные акции.

Скидки на маркетплейсах давно стали привычным элементом торговли, но именно они сегодня оказались в центре конфликта между продавцами и крупными онлайн-платформами. Проблема выходит за рамки индивидуальных претензий — она касается самой модели российской рыночной конкуренции и распределения влияния между участниками.

Поводом для спора между маркетплейсами и отраслевыми ассоциациями стало навязывание площадками скидок на товары, принадлежащие внешним продавцам. В феврале РАТЭК направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу, указав на демпинговый характер цен, устанавливаемых за счет бюджета самих маркетплейсов. Ассоциация считает, что такая практика вмешивается в ценовую политику продавцов и искажает конкуренцию.

По наблюдениям РАТЭК, массовое использование скидок маркетплейсами в минувшем году уже привело к падению продаж электроники и бытовой техники в традиционных магазинах на 16%. Ассоциация настаивает: дело не в форме торговли, а в необходимости исключить перекосы, при которых крупные игроки за счет дотаций подрывают устойчивость других каналов сбыта.

К инициативе РАТЭК присоединилась и АКОРТ, предложившая закрепить максимальный размер инвестиций в скидки на уровне 10% от годового оборота платформы. Организация считает недостаточным просто уведомлять продавцов о планируемых акциях — нужен единый стандарт прозрачности и предсказуемости условий.

Дополнительно АКОРТ настаивает на ряде изменений в законодательстве: от распространения закона о торговле на продтовары, которые выкупаются площадками, до обязательной проверки маркировки товаров. Это, по мнению ассоциации, создаст симметричные условия для всех игроков.

Маркетплейсы, в свою очередь, парируют. По их словам, акции и промо — стандартный маркетинговый инструмент, давно применяемый и в офлайн-торговле. В Ozon отмечают: продавцы могут отказаться от скидок, но делают это крайне редко. А если такие меры будут ограничены, пострадают не только селлеры, но и покупатели, которым придётся платить больше.

Вопрос о регулировании расколол и экспертов. В АКИТ считают, что запрет скидок со стороны государства создаст опасный прецедент и подорвет рыночные механизмы. Независимый специалист Михаил Лачугин признает: скидки — важный инструмент для маркетплейсов, особенно при наличии собственного бюджета. Однако, по его мнению, офлайн-торговле не хватает равных условий — затраты выше, гибкости меньше.

Мурат Дударев из Госдумы обращает внимание на иные аспекты. По его словам, российские маркетплейсы экономят на фондах, используя схемы с самозанятыми, и за счет этого могут позволить себе ценовое давление. Вместо ограничения скидок он предлагает усилить контроль за трудовыми и налоговыми практиками.

Впрочем, и традиционная розница, по его мнению, нередко давит на малых поставщиков, добиваясь скидок за их счет. Поэтому спор вокруг ценовой политики — лишь часть более широкой дискуссии о справедливом устройстве рынка.