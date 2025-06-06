Компания Amazon объявила о планах инвестировать $10 млрд в развитие дата-центров в Северной Каролине. Эти вложения направлены на расширение возможностей в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Технологический гигант Amazon делает крупную ставку на развитие инфраструктуры для ИИ. Компания объявила о масштабных инвестициях в свои вычислительные мощности на востоке США.

В рамках проекта Amazon планирует модернизировать и расширить существующие дата-центры в Северной Каролине. Инвестиции в $10 млрд должны создать более 500 высокооплачиваемых рабочих мест для IT-специалистов, инженеров и экспертов по безопасности.

Это решение соответствует общей стратегии компании по наращиванию вычислительных мощностей для ИИ. Только в первом квартале 2024 года Amazon направила $25 млрд на капитальные расходы, часть которых идет на развитие облачных сервисов AWS.

Эксперты отмечают, что современные ИИ-модели требуют в 1000 раз больше вычислительных ресурсов каждые три года. Власти Северной Каролины позитивно оценили планы компании. Губернатор Джош Стайн отметил, что штат укрепляет свои позиции как технологический центр. С 2010 года Amazon уже вложила здесь $12 млрд, создав около 50 тысяч рабочих мест прямо и косвенно.

Однако экологи выражают обеспокоенность. Крупные дата-центры потребляют сотни мегаватт электроэнергии и миллионы литров воды ежедневно. Эксперты призывают Amazon учитывать экологические аспекты при реализации проекта.

Представители компании подчеркивают, что инвестиции будут способствовать развитию инновационных технологий в регионе. Проект предусматривает не только расширение мощностей, но и создание новых рабочих мест, а также развитие местной экономики.