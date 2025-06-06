Роскосмос заключил контракт на производство трех модернизированных ракет "Ангара-А5М". Носители предназначены для вывода модулей Российской орбитальной станции.

Российские ракетостроители приступили к производству новой партии тяжелых носителей. Три модернизированные ракеты "Ангара-А5М" создаются специально для вывода модулей национальной орбитальной станции.

Согласно заключенному контракту, Центр Хруничева начал сборку усовершенствованных ракет. Главное отличие новой версии – увеличенная до 27 тонн грузоподъемность против 24 тонн у базовой модели. Это позволит эффективнее доставлять на орбиту крупногабаритные конструкции.

Основное назначение носителей – обеспечение строительства Российской орбитальной станции. В перспективе конструкторы рассматривают адаптацию "Ангары-А5М" для пилотируемых запусков, что потребует дополнительных доработок системы.

Экологичные ракеты на кислородно-керосиновом топливе постепенно заменят устаревающие "Протоны". Параллельно ведется разработка более совершенной версии "Ангара-А5В" с возвращаемыми ступенями и водородной третьей ступенью.

Новые носители планируют использовать не только для орбитальной станции, но и для вывода научных аппаратов, включая космическую обсерваторию "Спектр-УФ". Первые запуски в рамках программы РОС ожидаются в ближайшие годы.