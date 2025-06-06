Илон Маск стал участником публичного конфликта с Дональдом Трампом. На фоне этого в России предложили рассмотреть вариант предоставления ему политического убежища.

Обострение отношений между Илоном Маском и Дональдом Трампом вызвало отклик за пределами США. В России публичные фигуры не только выразили поддержку предпринимателю, но и заговорили о его возможном переезде.

Сенатор и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к Илону Маску в социальной сети X (заблокирована в РФ) с предложением переехать в Россию. Он пригласил предпринимателя в подведомственное ему подразделение «Барс-Сармат», пообещав поддержку, помощь с гражданством и возможность свободно заниматься инженерной работой.

Рогозин подчеркнул, что относится к ситуации серьезно и не рассматривает свое предложение как шутку. Он заявил, что не считает странным предоставление убежища талантливым людям, особенно если речь идет о специалистах с техническим мышлением и разработками в сфере высоких технологий.

Свою позицию сенатор объяснил необходимостью «импорта мозгов» в Россию. По его мнению, Маск мог бы найти в «Барс-Сармате» единомышленников и реализовать амбициозные проекты.

Между тем, зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что Маск вряд ли станет искать политического убежища, несмотря на разногласия с Трампом. Он видит в действиях миллиардера скорее стратегический расчет, чем попытку дистанцироваться от американской политической сцены.