Китайское подразделение JD Power опубликовало рейтинг качества электромобилей и гибридов. Лучший результат показал недорогой седан BYD Seal 06 DM.

Аналитики JD Power провели масштабное исследование качества 122 моделей электромобилей и гибридов на китайском рынке. Результаты показали ухудшение качества автомобилей второй год подряд.

Средний показатель «проблемности» составил 226 PP100 (количество проблем на 100 автомобилей), что на 16 баллов хуже прошлогодних результатов. Эксперты связывают это с жесткой конкуренцией, вынуждающей производителей сокращать сроки разработки новых моделей.

Наибольшие нарекания вызвали мультимедийные системы, тогда как к батареям и зарядке претензий стало меньше. Гибриды оказались менее надежными (234-235 PP100), чем электромобили (220 PP100).

Среди 14 категорий лидером общего рейтинга стал гибридный седан BYD Seal 06 DM стоимостью от 1,1 млн рублей с рекордными 173 PP100. В тройке лучших электромобилей:

Малый класс: Wuling Hongguang Mini EV (192 PP100).

Компактные: Ora 03 (198 PP100).

Среднеразмерные: Nio ET5/ET5 Touring (206 PP100).

Неожиданностью стало второе место Tesla Model 3 (210 PP100) в категории среднеразмерных электромобилей. Среди премиальных EV лучшим стал BMW iX3 (180 PP100).

В сегменте гибридных SUV отличились:

Wey 07 (202 PP100) - лидер среди представленных в России.

Li Auto L9 (219 PP100) - лучший премиальный гибрид.

Chery Fulwin T9/Geely Galaxy L7 (228 PP100) - лидеры компактного класса.

Аутсайдерами рейтинга стали Chery Fulwin A8 (262 PP100) среди гибридов и Chery iCar 03 (246 PP100) среди электромобилей. Исследование охватило 20 829 владельцев новых автомобилей, эксплуатируемых 2-6 месяцев.