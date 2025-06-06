Apple может оснастить линейку iPhone 17 улучшенной беспроводной зарядкой до 50 Вт. В сети появились изображения новых зарядных устройств MagSafe с поддержкой стандарта Qi 2.2.

Компания Apple продолжает совершенствовать технологии беспроводной зарядки в своих смартфонах. Согласно свежим данным, будущие iPhone 17 могут получить поддержку стандарта Qi 2.2, что значительно увеличит скорость зарядки.

Последняя утечка, обнаруженная в нормативной базе данных Тайваня, указывает на два новых зарядных устройства MagSafe с маркировкой A3503 и A3502. Внешне они почти не отличаются от предыдущих версий — та же круглая площадка и белый плетеный кабель. Однако ключевое изменение — поддержка Qi 2.2, позволяющего увеличить мощность беспроводной зарядки до 50 Вт.

Для сравнения, текущий Qi 2 ограничен 15 Вт, а iPhone 16 поддерживают MagSafe на 30 Вт. Новый стандарт не только ускоряет зарядку, но и улучшает магнитное выравнивание и энергоэффективность. При этом сохраняется совместимость с более ранними версиями Qi.

Пока Apple официально не подтвердила информацию, но логично, что компания не станет раскрывать детали до анонса iPhone 17. Важно учитывать, что даже с поддержкой Qi 2.2 реальная мощность зарядки может быть ниже заявленных 50 Вт — подобное уже случалось с предыдущими стандартами.

Ожидается, что новые MagSafe и обновленная беспроводная зарядка появятся вместе с iPhone 17 осенью этого года. Точные характеристики станут известны ближе к презентации.