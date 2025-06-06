Словесная перепалка между Илоном Маском и Дональдом Трампом вышла за рамки личного конфликта. Возможный отказ от контрактов с SpaceX может серьезно нарушить работу американских военных и разведывательных служб.

Вашингтон оказался заложником спора между двумя медийными фигурами. Конфликт бывшего президента и главы SpaceX угрожает выйти за пределы интернета и затронуть ключевые государственные программы.

Дональд Трамп заявил, что может аннулировать все государственные контракты с Илоном Маском. Его высказывание стало реакцией на критику от Маска в адрес бюджетной инициативы, продвигаемой республиканцами. Основатель SpaceX не остался в стороне и пообещал начать свертывание программы Crew Dragon.

В условиях резкой эскалации на платформе X вопрос о прекращении сотрудничества между SpaceX и правительственными структурами вышел на первый план. Даже если угрозы так и не выйдут за рамки соцсетей, сам факт обсуждения такого сценария вызвал тревогу среди наблюдателей.

На SpaceX лежит основная нагрузка по обеспечению космических запусков в интересах Пентагона и разведывательного сообщества США. В ближайшие годы компания должна провести более 20 запусков в рамках программы NSSL. Альтернативы на данный момент ограничены.

United Launch Alliance, вторая компания, допущенная к выполнению заказов в рамках NSSL, пока не завершила подготовку своей ракеты Vulcan. Хотя Космические силы сертифицировали ее в марте, окончательное устранение технических рисков затянулось. Об этом сообщил генерал-майор Стивен Перди на слушаниях в Конгрессе.

В случае прекращения контрактов SpaceX запуск полезных нагрузок может затормозиться на неопределенный срок. Falcon остаются основными носителями для вывода разведывательных спутников NRO.

В 2023 году на долю SpaceX пришлось 98 из 109 запусков, а в 2024 году — 138 из 145. Такую статистику приводит астрофизик Джонатан Макдауэлл. Это наглядно иллюстрирует масштаб зависимости космической инфраструктуры США от одной частной компании.

Кроме ракетных программ, под угрозой может оказаться и спутниковая связь. Речь идет о системах Starlink и о платформе Starshield, которую NRO планирует использовать для создания нового спутникового сегмента на низкой околоземной орбите.

Даже частичный разрыв сотрудничества с Маском поставит под вопрос устойчивость сразу нескольких направлений — от доставки астронавтов до орбитальных задач Пентагона.