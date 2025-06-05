Volvo анонсировала первый в мире мультиадаптивный ремень безопасности, который будет представлен в электрическом EX60 в 2026 году.

Компания Volvo продолжает традиции безопасности, представив новый мультиадаптивный ремень безопасности. Эта система, дебютирующая в полностью электрическом EX60, использует современные технологии для улучшения защиты пассажиров, адаптируясь к их индивидуальным характеристикам и условиям движения.

Новый мультиадаптивный ремень безопасности от Volvo использует данные от внутренних и внешних датчиков для обеспечения персонализированной защиты. Эта технология анализирует информацию в реальном времени, что позволяет адаптировать настройки ремня в зависимости от роста, веса и положения пассажира. Например, в случае серьезного столкновения более крупный человек получит более высокую настройку нагрузки ремня, что поможет снизить риск травмы головы. В то же время, пассажир менее внушительного телосложения при легком столкновении получит меньшую нагрузку, что минимизирует вероятность переломов.

Система значительно увеличивает количество вариаций профиля ограничения нагрузки с трех до одиннадцати. Это расширение позволяет оптимизировать работу ремня для каждой конкретной ситуации. Современные ремни безопасности контролируют силу, которую они прикладывают к телу человека во время аварии, и новый ремень расширяет эти возможности, используя данные с различных датчиков, включая внешние и внутренние.

Важным преимуществом нового ремня является его способность быстро анализировать характеристики столкновения, такие как направление и скорость. Менее чем за мгновение система автомобиля собирает информацию о позе пассажира и выбирает наиболее подходящую настройку ремня. Это делает систему более эффективной по сравнению с традиционными решениями.

Новый ремень безопасности интегрируется в более широкую экосистему безопасности Volvo. Он работает в связке с подушками безопасности и системами помощи водителю, что создает комплексный подход к защите пассажиров. Ремень прошел испытания в краш-лаборатории Центра безопасности Volvo, что подтверждает его надежность.

Аса Хаглунд, глава Центра безопасности автомобилей Volvo, отметил, что мультиадаптивный ремень безопасности представляет собой значительное обновление известного трехточечного ремня, который был изобретен в 1959 году и спас более миллиона жизней. Новый продукт демонстрирует, как компания использует данные в реальном времени для повышения безопасности на дороге.