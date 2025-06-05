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В Ростехе сомневаются в возможности возвращения иностранных авиастроителей на рынок РФ
В Ростехе полагают, что возвращение зарубежных производителей авиатехники маловероятно и не отвечает интересам национальной безопасности.

Вопрос о будущем российского авиапарка и возможном возвращении иностранных авиастроителей на рынок РФ остается предметом активных дискуссий. Ростех выражает четкую позицию: российская гражданская авиация должна опираться на отечественное производство, а возможность возобновления поставок от западных компаний оценивается как крайне маловероятная.

 

Представители Ростеха прокомментировали предложение об обязательном приобретении российских самолетов авиакомпаниями. Они заявили, что нет необходимости обсуждать этот вопрос, поскольку Boeing, Airbus и другие иностранные воздушные суда сейчас не поставляются в Россию. В госкорпорации подчеркнули, что будущее российской гражданской авиации связано с отечественным авиапромом, а именно с новыми лайнерами МС-21 и «Суперджет-100», поставки которых ожидаются со следующего года.

В Ростехе напомнили о задаче, поставленной президентом России: к 2030 году доля отечественных самолётов в парках авиакомпаний должна составить не менее 50%. Это означает, что постепенно иностранные суда будут выводиться из эксплуатации, а их место займут российские.

В госкорпорации считают, что сценарий, при котором иностранные производители авиатехники смогут вернуться на наш рынок, кажется фантастическим и не очень патриотичным. Опыт уже показал, что этот путь ненадёжен. «Боинг» и «Эйрбас» уже сделали свой выбор, а в русской культуре не принято верить предателям.

В Ростехе считают, что наиболее предпочтительная доля для отечественного авиапрома – 100% российских судов в парках авиакомпаний. К этому показателю нужно поступательно стремиться. В то же время, там допускают, что на переходном этапе доля иностранных самолетов может оставаться значительной, но она должна сокращаться по мере их выбытия из эксплуатации.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский выступил с предложением ввести государственное регулирование соотношения российских и западных самолётов в авиапарках, если иностранные суда снова станут доступны.

В феврале появились сообщения о возможном возобновлении поставок, включая Boeing. Тогда же первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что западные производители не смогут просто вернуться на рынок так же, как ушли. Власти будут искать компромиссы, чтобы российские авиакомпании могли приобретать отечественные самолёты.

Источник, близкий к Минпромторгу, отметил, что вопрос защиты интересов промышленности сохраняет актуальность, но конкретные меры можно будет обсуждать только после прояснения рамок урегулирования отношений с Западом. Источники в авиапроме ранее упоминали возможные протекционистские меры, такие как отмена беспошлинного ввоза иностранных самолетов и создание разрешительного механизма согласования любого импорта самолетов, включая те, что получены в «мокрый лизинг» или куплены на вторичном рынке. Впрочем, источники в авиакомпаниях сомневаются, что какие-либо защитные меры могут быть введены до начала масштабного серийного производства отечественной техники.

Андрей Крамаренко, старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики, считает, что вопрос о возобновлении поставок иностранных самолётов остаётся открытым. По его словам, пока неясно, когда ограничения могут быть сняты и насколько Россия готова допустить иностранные компании на свой рынок.

Он также отметил, что по поводу поставок запчастей и технического обслуживания дискуссий не ожидается, но по вопросу возобновления поставок самолётов в правительстве существуют разные точки зрения. Свои мнения имеют Минпромторг, Ростех, Минтранс и авиаперевозчики, которые «пока ещё помнят, как просто и приятно эксплуатировать западные самолёты».

Учитывая государственные инвестиции в авиапром, логичным шагом было бы проработать гарантии спроса на отечественные самолёты. Баланс между протекционизмом и потребностями авиакомпаний будет зависеть от состояния отечественного авиапрома к моменту возможного открытия рынков.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что до восстановления отношений с «глобальным Западом» поставки иностранной техники с первичного рынка невозможны, а вариант со вторичным рынком «очень сложный и не всегда оправданный». Вопрос протекционистских мер, по его мнению, стоит рассматривать и с точки зрения перспектив вывода российской техники на зарубежные рынки.

Пантелеев отметил, что в прошлом слишком серьезные протекционистские ограничения часто приводили к ответным мерам, в том числе по линии ВТО. Однако сейчас облик международной торговли изменился, и, возможно, устанавливая защитные барьеры против западной техники, Россия сможет беспрепятственно поставлять самолеты на рынки, закрытые для западных производителей. При этом эксперт подчеркнул, что пересмотр таможенных пошлин потребует согласования со странами ЕАЭС, некоторые из которых не подпали под санкции и могут быть не готовы отказаться от Boeing и Airbus.

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#россия #санкции #авиация #самолеты #импортозамещение #ростех #boeing #авиастроение #airbus
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