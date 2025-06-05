Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые впервые за почти 30 лет измерили самое тяжелое ядро, распадающееся с испусканием протона
Обнаружен новый тип атомного ядра: самый тяжелый излучатель протонов. Это открытие произошло в ускорительной лаборатории Университета Ювяскюля в Финляндии.

Исследования в области ядерной физики продолжают приносить новые результаты. На этот раз ученые представили самое тяжелое ядро, распадающееся с испусканием протонов, что стало значимым событием в научном сообществе.

В ускорительной лаборатории Университета Ювяскюля было измерено самое тяжелое ядро, распадающееся с испусканием протонов. Это событие произошло спустя почти 30 лет после предыдущего прорыва в 1996 году. Ядро, о котором идет речь, представляет собой самый легкий известный изотоп астата, 188 At, состоящий из 85 протонов и 103 нейтронов.

Испускание протона является редким процессом, при котором ядро теряет протон, стремясь к более стабильному состоянию. Для получения нового изотопа использовали реакцию слияния-испарения, облучая природную серебряную мишень пучком ионов 84Sr. Идентификация ядра прошла с помощью детекторной установки сепаратора отдачи RITU.

Измеренные данные распада 188At

Это открытие не только добавляет новые данные к экспериментальным результатам, но и расширяет теоретическую модель, позволяющую интерпретировать свойства нового ядра. Ученые описывают его как сильно вытянутое, имеющее форму, напоминающую арбуз.

Это исследование способствует более глубокому пониманию структуры атомных ядер и пределов материи, что представляет собой значимый вклад в ядерную физику. Ученые продолжают расширять границы знаний в этой области, используя полученные данные для дальнейших исследований и экспериментов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ядерная физика #атомное ядро #188 at #изотоп #испускание протонов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России отменили строительство завода по производству технического углерода
2
В Подмосковье запущено новое производство лодочных моторов
+
TSMC считает себя безальтернативным поставщиком чипов для ИИ
+
В сети появились реальные изображения экшн-камеры DJI Osmo Action 6
+
В водоемах России участились случаи заражения церкариозом
+
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу Контактной группы по обороне Украины
+
SteelSeries анонсировала беспроводные наушники с пространственным звуком и быстрой зарядкой
+
Геймплей и релиз Dying Light: The Beast представят на SGF 2025
+
В МВД поступило предложение изменить правила движения для мотоциклов
1
Samsung анонсировала флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 7
+
Huawei Pura 80 оснастят системой из четырёх камер на задней панели в модуле треугольной формы
+
Искусственный интеллект нашел 19 экологически чистых материалов на замену цементу
1
Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro появился на изображениях с фирменным дизайном
+
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
2
MSI представила GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC с радиатором типа «подсолнух»
+
404 Media о реакции школ на ChatGPT: обнаружить сгенерированный текст становится сложнее
+
KDE призывает пользователей Windows 10 переходить на Linux и называет преимущества этого решения
2
Исследование длиной 32 года показало пользу натурального кофе для женского здоровья
1
Geforce RTX 5080: кабели прячутся все более креативно
1
AIDA64 добавила поддержку процессоров AMD Zen 6 выходящих в 2026 году
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
19
Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
3
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
18
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
14
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
13
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
30
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
4
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
10
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
1

Сейчас обсуждают

DIP32
14:29
Так что пишешь здесь х..ерню и дол_бое_ёп ты здесь один.
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
DIP32
14:26
Так Рокоссовский никого не предавал. Даже, когда был репрессирован, от него не добились признаний палачи, пришлось отпускать. Рокоссовский подвергался жестоким пыткам и избиениям. Рокоссовскому выбили...
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
DIP32
14:24
Я конкретно про Wargaming с Лестой. Не надо слова передергивать. А на самой Украине с её просрочкой уже клейма ставить некуда. Какой в первый раз ?!)))
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
Andrey Kovalchuk
14:23
Квас с газировкой упомянуты, а где бухло и беленькаяяя?
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
DIP32
14:23
Бандеровцы вольно скачут в чатах и в модераторах этих чатов. И еще не забыли, как они делали донатные камуфляжи для ВСУ. Так что попытка обелиться в виде Красной площади увы уже не прокатывает. Ложка ...
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
Andrey Kovalchuk
14:17
У 5060 Ti 8Gb походу нет на спинке посадочных мест под дополнительные чипы памяти, как у 16ти-гиговой версии, так что скорее всего не прокатит. Если только выпиливать 4 2х-гиговых чипа с лицевой сторо...
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
ebatoryi
14:12
всё давно в экономике поменялось.А трамп всё дуркует и делает как в том веке,а доллар американский,уже никому не нужен на планете.Просто плавно сдуют пиндостан,развязав внутренние бунты и в банановое ...
Трамп призвал отменить потолок госдолга США, чтобы "предотвратить экономическую катастрофу"
Jack00761
14:11
..."пух может попасть в сам блок и способствовать выделению тепла"... - дальше читать не стал, т.к. уверен, что пух препятствует а не способствует (если, конечно, его не поджигать), и отводу, а не...
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
Коки Кутаисский
13:59
слушаю. довольно интересно
Трамп призывает Конгресс к отмене лимита госдолга США
Dark_Cloud
13:56
NVIDIA может выпустить настольную GeForce RTX 5050 в июле 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем