Обнаружен новый тип атомного ядра: самый тяжелый излучатель протонов. Это открытие произошло в ускорительной лаборатории Университета Ювяскюля в Финляндии.

Исследования в области ядерной физики продолжают приносить новые результаты. На этот раз ученые представили самое тяжелое ядро, распадающееся с испусканием протонов, что стало значимым событием в научном сообществе.

В ускорительной лаборатории Университета Ювяскюля было измерено самое тяжелое ядро, распадающееся с испусканием протонов. Это событие произошло спустя почти 30 лет после предыдущего прорыва в 1996 году. Ядро, о котором идет речь, представляет собой самый легкий известный изотоп астата, 188 At, состоящий из 85 протонов и 103 нейтронов.

Испускание протона является редким процессом, при котором ядро теряет протон, стремясь к более стабильному состоянию. Для получения нового изотопа использовали реакцию слияния-испарения, облучая природную серебряную мишень пучком ионов 84Sr. Идентификация ядра прошла с помощью детекторной установки сепаратора отдачи RITU.

Измеренные данные распада 188At

Это открытие не только добавляет новые данные к экспериментальным результатам, но и расширяет теоретическую модель, позволяющую интерпретировать свойства нового ядра. Ученые описывают его как сильно вытянутое, имеющее форму, напоминающую арбуз.

Это исследование способствует более глубокому пониманию структуры атомных ядер и пределов материи, что представляет собой значимый вклад в ядерную физику. Ученые продолжают расширять границы знаний в этой области, используя полученные данные для дальнейших исследований и экспериментов.