Финансовый эксперт Алексей Кричевский не исключает гипотетической возможности укрепления рубля до 50 за доллар. Однако он подчеркивает, что для такого сценария потребуется совпадение множества маловероятных факторов.

После значительных колебаний последних лет курс доллара вызывает большой интерес у россиян. Появились рассуждения о возможном возвращении к отметке в 50 рублей за доллар, хотя большинство экспертов считают такой сценарий крайне маловероятным. Финансовый аналитик Алексей Кричевский рассмотрел, при каких условиях это могло бы произойти.

Алексей Кричевский назвал падение доллара до 50 рублей «максимально фантастическим сценарием», однако напомнил, что и в 2022 году мало кто ожидал подобных значений. По его мнению, для такого укрепления рубля необходимо практически одновременное совпадение нескольких ключевых факторов.

В числе этих факторов эксперт назвал быстрое заключение мирного соглашения с Украиной, полную отмену всех санкций и максимально возможное восстановление репутации России на мировой арене. Эти условия, как он считает, могли бы спровоцировать значительный приток иностранного капитала в страну и увеличить спрос на российскую нефть. В результате дисконт на российскую нефть сократился бы до прежних 5% вместо текущих 10–15%. Кричевский полагает, что этих условий в целом может быть достаточно для серьезного укрепления рубля.

Тем не менее, экономист обратил внимание на текущие сложности: даже при курсе доллара около 80 рублей бюджет страны сталкивается с проблемами, так как он формировался исходя из более высокого среднего курса — свыше 95 рублей. Кричевский перечислил основные статьи расходов, которые давят на бюджет: льготные ипотечные программы, растущие траты на специальную военную операцию, а также недавно увеличенный дефицит бюджета. Возврат доллара к 90 рублям, а тем более к 100, мог бы значительно облегчить финансовое положение и снять необходимость Минфина в дополнительном размещении облигаций федерального займа на 3 триллиона рублей.

По мнению эксперта, техническая картина рынка также не предполагает значительного укрепления: кросс-курс доллара через юань может снизиться максимум до 75 рублей. Кричевский заключил, что для достижения 50 рублей за доллар должно совпасть слишком много факторов, которые должны реализоваться почти одновременно. Даже если это произойдет, такое сильное укрепление рубля, по его прогнозу, не продлится долго — максимум четыре-шесть недель.