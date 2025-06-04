Capcom объявила, что продажи Monster Hunter Rise: Sunbreak достигли 10 миллионов копий. Игра, изначально вышедшая на Nintendo Switch, продолжает удерживать интерес аудитории.

Когда Capcom выпустила Monster Hunter Rise: Sunbreak в 2022 году. На момент своего выхода, это дополнение к основной игре не позиционировалось как масштабный флагман серии. Однако итоги продаж показывают — проект уверенно нашел свою аудиторию.

Capcom сообщила, что тираж Monster Hunter Rise: Sunbreak превысил 10 миллионов копий. Этой отметки игра достигла спустя два года после релиза.

На момент 2023 года продажи дополнения уже перевалили за 5 миллионов, и с тех пор интерес к проекту не ослаб. При этом Sunbreak стартовала исключительно на Nintendo Switch — без поддержки других платформ на первом этапе. Несмотря на это, её результат оказался сопоставим с более крупными релизами компании.

Дополнение вышло на фоне продолжающегося успеха серии Monster Hunter. Новая часть — Monster Hunter Wilds — стала самой продаваемой игрой в США за 2025 год и достигла 10 миллионов проданных копий всего за месяц. Capcom рассчитывает, что благодаря Wilds компания завершит год с рекордными финансовыми показателями.

По словам разработчиков, рост интереса к Sunbreak стал важным индикатором востребованности серии в целом. Дополнение не входило в основную линейку и не сопровождалось масштабной маркетинговой кампанией. Тем не менее его приняли как давние поклонники, так и новые игроки.

На фоне успеха Monster Hunter в Capcom готовятся к следующему крупному релизу: компания может анонсировать Resident Evil 9 уже в ближайшие дни — в том числе во время мероприятия Sony State of Play. Если оба франшизных проекта покажут хорошие результаты, 2025 год может стать для издателя рекордным.