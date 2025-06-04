Главный научный сотрудник NVIDIA Билл Далли сообщил о переходе китайских инженеров компании в Huawei. Это усиливает позиции китайского технологического гиганта в сфере искусственного интеллекта.

Китайская компания Huawei активно расширяет свою команду разработчиков искусственного интеллекта. По данным NVIDIA, в китайский технологический гигант перешли несколько бывших инженеров американской компании.

Билл Далли, главный научный сотрудник NVIDIA, подтвердил факт перехода специалистов в Huawei. По его словам, китайская компания ускоряет разработку собственных решений в области ИИ, привлекая опытных инженеров.

Ситуация осложняется для NVIDIA из-за американских экспортных ограничений. Санкции запретили поставки ускорителей ИИ H20 в Китай, что создало возможности для местных производителей. Huawei уже предлагает альтернативные решения – чипы Ascend 910B и 910C.

Эксперты отмечают, что китайские компании активно развивают собственные технологии. Доля китайских исследователей в области ИИ выросла с 30% до 50% за последние годы. Huawei разрабатывает программную экосистему CANN как альтернативу платформе CUDA от NVIDIA.

Однако Далли подчеркивает, что аппаратные решения Huawei пока уступают разработкам NVIDIA. Тем не менее, доступность и независимость от санкций делают китайские продукты привлекательными для местного рынка.

NVIDIA теперь вынуждена пересматривать свою стратегию на китайском рынке. Компания рискует потерять часть доли в ключевом регионе, где Huawei уже демонстрирует амбициозные планы.