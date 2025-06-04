В Госдуме рассматривают новую меру поддержки молодых семей. Инициатива предполагает существенное увеличение размера материнского капитала для женщин, ставших матерями в раннем возрасте.
Яна Лантратова, возглавляющая комитет Госдумы по развитию гражданского общества, внесла предложение о дополнительной выплате 1 млн рублей к существующему маткапиталу. Особенность инициативы - возрастное ограничение: право на повышенную выплату получат только женщины, родившие первого ребенка до достижения 24 лет.
Согласно статистике, современные россиянки чаще откладывают рождение детей до 28-29 лет, уделяя первоочередное внимание образованию и карьере. Такой подход, по мнению автора предложения, снижает вероятность появления в семье второго ребенка и ухудшает демографические показатели.
Новая мера призвана:
- стимулировать более раннее материнство;
- увеличить шансы на рождение последующих детей;
- снизить медицинские риски, связанные с поздними родами;
- поддержать молодые семьи финансово.
В настоящее время стандартный размер маткапитала составляет 630 тыс. рублей за первого ребенка с возможностью получения дополнительных 200 тыс. рублей при рождении второго. Рассматриваемая инициатива может существенно увеличить эту сумму для определенной категории получателей.
Предложение уже направлено на рассмотрение в правительство, однако окончательное решение пока не принято. Эксперты отмечают, что подобная мера потребует тщательной проработки и анализа. Специалисты подчеркивают необходимость учета различных факторов, таких как финансовая устойчивость бюджета, возможные последствия для рынка труда и социальной инфраструктуры.
Кроме того, необходимо продумать механизмы контроля за использованием средств материнского капитала, чтобы гарантировать, что они действительно пойдут на поддержку семей и детей. В случае успешного внедрения этой меры, она может оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в стране, способствуя повышению рождаемости и улучшению условий для воспитания детей.