Депутаты предлагают ввести дополнительную выплату 1 млн рублей к материнскому капиталу. Преференция будет доступна женщинам, родившим первого ребенка до 24 лет.

В Госдуме рассматривают новую меру поддержки молодых семей. Инициатива предполагает существенное увеличение размера материнского капитала для женщин, ставших матерями в раннем возрасте.

Яна Лантратова, возглавляющая комитет Госдумы по развитию гражданского общества, внесла предложение о дополнительной выплате 1 млн рублей к существующему маткапиталу. Особенность инициативы - возрастное ограничение: право на повышенную выплату получат только женщины, родившие первого ребенка до достижения 24 лет.

Согласно статистике, современные россиянки чаще откладывают рождение детей до 28-29 лет, уделяя первоочередное внимание образованию и карьере. Такой подход, по мнению автора предложения, снижает вероятность появления в семье второго ребенка и ухудшает демографические показатели.

Новая мера призвана:

стимулировать более раннее материнство;

увеличить шансы на рождение последующих детей;

снизить медицинские риски, связанные с поздними родами;

поддержать молодые семьи финансово.

В настоящее время стандартный размер маткапитала составляет 630 тыс. рублей за первого ребенка с возможностью получения дополнительных 200 тыс. рублей при рождении второго. Рассматриваемая инициатива может существенно увеличить эту сумму для определенной категории получателей.

Предложение уже направлено на рассмотрение в правительство, однако окончательное решение пока не принято. Эксперты отмечают, что подобная мера потребует тщательной проработки и анализа. Специалисты подчеркивают необходимость учета различных факторов, таких как финансовая устойчивость бюджета, возможные последствия для рынка труда и социальной инфраструктуры.

Кроме того, необходимо продумать механизмы контроля за использованием средств материнского капитала, чтобы гарантировать, что они действительно пойдут на поддержку семей и детей. В случае успешного внедрения этой меры, она может оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в стране, способствуя повышению рождаемости и улучшению условий для воспитания детей.