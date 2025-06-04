Совместное предприятие FAW-Volkswagen планирует выпустить два новых энергетических автомобиля к 2027 году. Модели будут разработаны для китайского рынка и не будут экспортироваться.

Совместное предприятие FAW-Volkswagen, действующее в Китае, объявило о планах выпустить два новых энергетических автомобиля (NEV) к 2027 году. Эти модели разрабатывают с учетом потребностей местного рынка.

4 июня 2025 года FAW-Volkswagen подписало меморандум о взаимопонимании с правительством Тяньцзиня, направленный на развитие новой индустрии энергетических автомобилей в регионе. Производственный завод компании в Тяньцзине способен выпускать до 300 000 автомобилей в год. Ожидается, что новые модели будут доступны как с чисто электрическими, так и с подключаемыми гибридными силовыми установками.

В мае 2024 года FAW-Volkswagen объявило о намерении инвестировать 2,3 млрд юаней (примерно 25,093 млрд руб.) в разработку трех новых моделей. В рамках этого проекта компания раскрыла детали о двух новых NEV, которые будут построены на модульной платформе CMP. Эта архитектура, разработанная филиалом Volkswagen в Китае, обеспечивает ускорение разработки на 30% и подходит для различных типов автомобилей, включая BEV и PHEV.

Первым серийным автомобилем на базе CMP станет концепт-кар ID.Aura, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле 2025 года. Этот электромобиль ориентирован на молодых потребителей и выделяется минималистичным дизайном. Его серийный вариант появится на рынке по цене от 150 000 до 200 000 юаней (от 1,6 до 2,18 млн руб.). Ожидается, что оба новых NEV будут продаваться исключительно в Китае.