Новое исследование предполагает возможность доставить людей на Марс всего за три месяца. Такой подход не требует ядерных двигателей и использует существующие технологии.

Полет на Марс может занять всего три месяца вместо традиционных шести-девяти. Физик из Калифорнийского университета рассчитал траектории, которые позволяют Starship от SpaceX достичь Красной планеты за рекордно короткий срок.

Джек Кингдон, аспирант Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, предложил два варианта маршрута для Starship. Первый предполагает отправку 30 апреля 2033 года с 90-дневным перелетом, второй — 15 июля 2035 года с 104-дневным транзитом. Оба сценария используют обычные химические двигатели и не требуют ядерных технологий.

Проекты марсианских экспедиций вынуждены учитывать объективные ограничения - при нынешнем уровне развития технологий перелёт к Красной планете займет не менее полугода. Это продолжительное времяпрепровождение в условиях невесомости и повышенной радиации представляет серьезную угрозу для здоровья членов экипажа. Ядерные двигатели могли бы сократить перелет до трех месяцев, но их разработка остается сложной и дорогой.

Кингдон доказал, что Starship способен достичь Марса за 90 дней без ядерных технологий. Его расчеты основаны на задаче Ламберта, которая определяет оптимальную траекторию между двумя орбитами. Starship потребует дозаправки на орбите Земли и Марса, но это соответствует текущим планам SpaceX.

SpaceX планирует отправить к Марсу шесть кораблей Starship: четыре грузовых и два пилотируемых. Грузовые модули доставят оборудование для производства топлива из местных ресурсов. После 90-дневного пребывания на Марсе экипаж сможет вернуться на Землю за тот же срок.

Однако остаются нерешенные проблемы. Starship еще не прошел все испытания, а производство топлива на Марсе — технология, которую никто не тестировал. Кроме того, нужно убедиться, что корабль выдержит вход в марсианскую атмосферу на высокой скорости.

Кингдон признает, что его подход не идеален, но предлагает реалистичную альтернативу ядерным двигателям. Если SpaceX продолжит совершенствовать Starship, трехмесячные миссии на Марс могут стать реальностью уже в 2030-х годах.