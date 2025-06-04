На портале наш.дом.рф появился идентификатор, который закрепляют за строящимися квартирами. Он позволяет сверять информацию из договора с данными в системе.

Покупатели жилья в новостройках теперь могут получить больше конкретики при выборе квартиры. Государственный портал фиксирует за каждым объектом уникальный цифровой код.

Госкомпания «ДОМ.РФ» начала присваивать строящимся квартирам и другим объектам по ДДУ индивидуальные идентификаторы. Об этом сообщил управляющий директор компании Николай Козак во время форума ЦИПР-2025.

Цифровой код закрепляется за квартирой, апартаментом, кладовой или машино-местом с момента запуска проекта и до ввода дома в эксплуатацию. На портале наш.дом.рф можно сверить характеристики недвижимости с условиями договора. По структуре идентификатор схож с кадастровым номером.

На онлайн-площадках это нововведение упростит анализ предложений. Например, при продаже квартиры по переуступке покупатель сможет точно отследить, насколько изменилась цена объекта и как он заявлен застройщиком.

Глава «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов отметил, что уникальные коды дополняют концепцию умного дома. Сейчас крупные девелоперы цифровизируют жилые комплексы более активно, чем средние и мелкие компании, но интерес к технологиям в отрасли растет. Наиболее востребованными остаются IoT-датчики, системы ресурсного учета и цифровые сервисы для жильцов и управляющих компаний.