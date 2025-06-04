Это намекает на его скорый релиз. Устройство может оказаться легче своего предшественника и составить конкуренцию другим моделям на рынке.

Компания Vivo готовит к запуску новый складной смартфон X Fold 5. Устройство, судя по тизерам, станет одним из самых легких в своем классе, что может привлечь внимание покупателей.

Тизер, появившийся в сети, указывает на скорый выход Vivo X Fold 5. Ожидается, что этот смартфон будет легче своего предшественника, Vivo X Fold 3, вес которого составляет 219 г. На одном из рекламных изображений видно, как X Fold 5 лежит на весах рядом с X Fold 3, что намекает на снижение веса нового устройства.

Кроме того, Vivo анонсировала механизм «трехстороннего складывания», детали которого пока остаются неясными. Это может означать улучшения в дизайне и функциональности, однако пока компания не раскрыла все секреты нового устройства.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Несмотря на многообещающие характеристики, Vivo X Fold 5 столкнется с конкуренцией со стороны Honor Magic V5, который также готовится к выходу в этом месяце. Honor предлагает одну из самых больших батарей для складных смартфонов, что может поставить под сомнение преимущества Vivo.

Что касается внутренней начинки, X Fold 5 будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, что должно обеспечить высокую производительность. Однако изменения в модуле задней камеры, судя по всему, незначительные, что может оставить желать лучшего в сравнении с конкурентами.

В целом, Vivo X Fold 5 обещает стать достойным представителем своего сегмента, но его успех будет зависеть от того, насколько эффективно он сможет конкурировать с другими моделями на рынке.