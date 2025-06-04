Новый формат работает через приложение и уже действует в нескольких регионах.

Теперь в некоторых пригородных поездах не нужно покупать билет заранее. Достаточно смартфона и приложения с геометками.

РЖД запустили систему, которая рассчитывает стоимость поездки на основе геолокации. Для этого пассажиру необходимо установить на телефон приложение «ПроТранспорт+». Оно отслеживает перемещение по маршруту через метки на станциях. Чтобы оплатить проезд, нужно подтвердить начало и завершение поездки. Сумма списывается автоматически с привязанной банковской карты. Электронный билет с QR-кодом и чек отображаются на экране.

Система уже работает в Казани на маршруте до аэропорта, в Калининградской области и на линии Нижний Новгород — Моховые горы. Технологию представили и на форуме ЦИПР в Нижнем Новгороде, где РЖД демонстрируют свои цифровые сервисы. Специальные маячки на стенде имитируют работу геометок, позволяя протестировать процесс оплаты.