В Забайкальском крае построили асфальтобетонный завод, который обеспечит материалами строительство нового двухкилометрового участка дороги к грузовому терминалу международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск".

В Забайкальском крае активно развивают инфраструктуру, направленную на улучшение сообщения с Китаем. Для строительства новой дороги, которая будет вести к международному пункту пропуска "Забайкальск", уже смонтировали и готовят к работе современный асфальтобетонный завод.

Как сообщил заместитель начальника ФКУ Упрдор "Забайкалье" Евгений Дюртеев, сейчас на новом заводе идут пусконаладочные работы. Он будет производить покрытие для двухкилометрового участка дороги. Дорожное полотно выполнят по второй категории с многослойной капитальной конструкцией, что позволит развивать скорость до 120 км/ч.

Этот двухкилометровый отрезок трассы А-350 Чита - Забайкальск - граница с КНР строят параллельно уже существующему подъезду к пункту пропуска. Его основная задача — разделить потоки грузового и легкового транспорта, что значительно повысит безопасность движения и увеличит пропускную способность как самой дороги, так и пограничного перехода. Проект планируют завершить до конца текущего года. На участке также обустроят парковку на 112 мест и смотровую площадку. На объекте уже трудятся 50 человек и 26 единиц специализированной техники.

Вскоре начнется масштабная реконструкция самого МАПП "Забайкальск" — одного из крупнейших автомобильных пропускных пунктов. Ее цель — увеличить пропускную способность с нынешних 700-800 машин за день до 2,4 тысячи.