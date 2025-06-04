Контракт предусматривает создание спутников для орбиты от 2000 до 35 786 км.

Американские военные усиливают орбитальную группировку для обнаружения ракетных угроз. BAE Systems поставит 10 специализированных спутников в рамках программы Resilient Missile Warning Tracking.

Стало известно, что Космические силы США заключили сделку с BAE Systems Space and Mission Systems. Контракт на фиксированную цену предусматривает создание спутников для средней околоземной орбиты (2000-35 786 км). Новая группировка станет частью системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники смогут обнаруживать различные цели — от межконтинентальных баллистических ракет до маневренных гиперзвуковых аппаратов.

BAE Systems (бывшая Ball Aerospace) разработает аппараты с современными тепловыми датчиками. Технология позволит фиксировать пуски и отслеживать траектории, передавая данные системам ПРО. Программа Epoch 2 должна усилить многоорбитальную архитектуру обороны США. Средняя орбита дает преимущества перед низкой и геостационарной — большее покрытие при лучшем разрешении.

Контракт отражает растущую озабоченность Пентагона гиперзвуковыми угрозами. Развертывание группировки планируют в рамках инициативы "Золотой купол", администрации Трампа. Первые аппараты должны поступить на вооружение в ближайшие годы. Они дополнят существующие системы слежения на других орбитах, создавая эшелонированную защиту.