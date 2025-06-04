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Космические силы США заказали у BAE Systems 10 спутников слежения за ракетами на 1,2 млрд долларов
Контракт предусматривает создание спутников для орбиты от 2000 до 35 786 км.

Американские военные усиливают орбитальную группировку для обнаружения ракетных угроз. BAE Systems поставит 10 специализированных спутников в рамках программы Resilient Missile Warning Tracking.  

Стало известно, что Космические силы США заключили сделку с BAE Systems Space and Mission Systems. Контракт на фиксированную цену предусматривает создание спутников для средней околоземной орбиты (2000-35 786 км). Новая группировка станет частью системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники смогут обнаруживать различные цели — от межконтинентальных баллистических ракет до маневренных гиперзвуковых аппаратов.  

BAE Systems (бывшая Ball Aerospace) разработает аппараты с современными тепловыми датчиками. Технология позволит фиксировать пуски и отслеживать траектории, передавая данные системам ПРО. Программа Epoch 2 должна усилить многоорбитальную архитектуру обороны США. Средняя орбита дает преимущества перед низкой и геостационарной — большее покрытие при лучшем разрешении.  

Контракт отражает растущую озабоченность Пентагона гиперзвуковыми угрозами. Развертывание группировки планируют в рамках инициативы "Золотой купол", администрации Трампа. Первые аппараты должны поступить на вооружение в ближайшие годы. Они дополнят существующие системы слежения на других орбитах, создавая эшелонированную защиту.

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#спутники #гиперзвуковое оружие #bae systems #противоракетная оборона #космические силы сша
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