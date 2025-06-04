TSMC уверена в своем лидерстве в сфере чипов для искусственного интеллекта. Глава компании объяснил, почему у конкурентов нет других вариантов.

Полупроводниковая отрасль остается в центре борьбы за будущее искусственного интеллекта. На этом фоне глава TSMC делает ставку на то, что клиенты продолжат выбирать тайваньскую компанию — не по симпатии, а по необходимости.

Генеральный директор TSMC Cи Cи Вэй заявил на ежегодном собрании акционеров, что в сегменте ИИ-чипов компания продолжит получать ключевые заказы вне зависимости от того, кто окажется победителем среди разработчиков.

По его словам, крупные технологические игроки не могут обойтись без TSMC, поскольку только этот производитель способен обеспечить нужные объемы и уровень технологий. Среди клиентов — поставщики графических процессоров, ASIC, чиплетов и сопутствующих решений.

Особое внимание компания уделяет высокоуровневой упаковке и масштабированию производства. Вэй отметил, что TSMC успешно преодолела узкие места в цепочках поставок, которые сдерживали рост с 2023 года. Сейчас заводы расширяют мощности, чтобы справляться с растущим спросом со стороны сегментов вроде гуманоидных роботов и индустриальных ИИ-систем.

Компания считает, что интерес к ИИ в долгосрочной перспективе перекроет негативное влияние тарифов и других внешних факторов. По утверждению руководства, ни один другой контрактный производитель пока не способен конкурировать с TSMC по совокупности параметров.

Фирма не делает ставку на конкретного лидера рынка искусственного интеллекта. Для нее важно другое — остаться единственным местом, где создаются ключевые компоненты для всех.