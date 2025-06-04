МТС Web Services анонсировала запуск публичной облачной платформы MWS Cloud Platform. На старте доступно шесть сервисов, а к концу года их число вырастет до пятнадцати.

МТС Web Services вышла на конкурентный рынок облачных решений с собственной платформой MWS Cloud Platform. Первыми доступными сервисами стали инструменты для хранения данных, виртуальные машины и сетевые решения.

Новая облачная платформа от МТС Web Services стартовала с шестью базовыми сервисами. Среди них – объектное хранилище для данных любого объема, виртуальные машины для вычислительных процессов и CDN для быстрой доставки контента. К концу 2023 года компания планирует расширить функционал до 15 сервисов.

Платформа построена на собственных технологиях виртуализации. Разработчики подчеркивают независимость от сторонних вендоров – МТС контролирует весь цикл от оборудования до программного кода. В ближайших планах – добавление балансировщика нагрузки и системы управления ключами шифрования.

Игорь Зарубинский, CEO MWS Cloud, отмечает стратегическое значение платформы для развития экосистемы МТС. По его словам, облачная инфраструктура критически важна для вывода новых сервисов на рынок. Платформа использует принцип Security-by-design, что означает встроенную систему безопасности на всех уровнях.

MWS Cloud Platform ориентирована на бизнес-клиентов разного масштаба. Управлять сервисами можно через веб-консоль, API или командную строку. Особенность решения - единая платформа для внутренних продуктов МТС и внешних заказчиков.

Среди стартовых возможностей – работа с виртуальными машинами, сетевыми решениями, системами хранения данных и контейнерами. CDN-сеть обеспечивает быструю доставку контента по всему миру, а встроенные инструменты помогают управлять учетными записями и сертификатами безопасности.