Национальный автомобильный союз предложил разрешить мотоциклам движение по выделенным полосам. Инициатива направлена в МВД и касается изменений в правилах дорожного движения.

Предложение допустить мотоциклы на полосы для общественного транспорта появилось на фоне обсуждений о повышении безопасности двухколесного транспорта. Пока инициатива находится на стадии рассмотрения, она уже вызвала оживленные споры среди водителей и экспертов.

Национальный автомобильный союз направил в Министерство внутренних дел инициативу, предполагающую изменение пункта 18.2 правил дорожного движения. Авторы предлагают разрешить движение по выделенным полосам транспортным средствам категорий А и А1 — это мотоциклы и скутеры.

Организация считает, что такие меры помогут снизить число аварий с участием байкеров. Сейчас большинство происшествий происходит при движении между рядами — именно там водители двухколесных транспортных средств чаще всего сталкиваются с автомобилями. В НАС отмечают, что боковой интервал в таких случаях практически отсутствует, что создаёт риски и для мотоциклистов, и для автомобилистов.

По словам авторов обращения, полосы для общественного транспорта нередко остаются полупустыми. Это особенно заметно в крупных городах, где движение мотоциклов по таким полосам могло бы разгрузить междурядье и сделать трафик безопаснее.

Мнение о том, что мотоциклы не помешают автобусам и троллейбусам, в союзе объясняют тем, что мотоциклисты, в отличие от автомобилей, меньше занимают места на дороге и чаще всего движутся с большей скоростью.

Предложение пока рассматривается. Решение будет зависеть от того, насколько убедительным сочтут обоснование изменений в профильных ведомствах.