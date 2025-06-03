Разработчик Surgent Studios анонсировал свою новую игру ужасов под названием Dead Take, которая выйдет на ПК в 2025 году. Игра будет издана компанией Pocketpair Publishing, а не EA.

Surgent Studios, известная по игре Tales of Kenzera: ZAU, представила свой новый проект — Dead Take. Эта игра в жанре ужасов обещает погрузить игроков в мрачный мир, раскрывающий темные стороны индустрии развлечений.

Сюжет Dead Take разворачивается вокруг актера, который начинает испытывать тревогу, когда не может связаться со своим другом. Игра обещает исследовать закулисье развлекательной индустрии, показывая, что скрывается за блестящим фасадом.





Пока неясно, планируется ли выпуск игры на консолях, так как на данный момент, согласно странице игры в Steam, Dead Take разрабатывается исключительно для ПК. Тизер-трейлер и имеющаяся информация не дают четкого представления о проекте, что, по словам генерального директора студии Абубакара Салима, является частью стратегии по сохранению интриги. Он отметил, что тема игры деликатная и затрагивает важные аспекты, что должно вызвать у геймеров сильные эмоции.

Dead Take станет дебютным проектом для новой инди-команды, и интерес вызывает, как разработчики справятся с задачей создания хоррора.