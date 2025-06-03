МТС ввела тариф «Отдельный номер», позволяющий звонить с Яндекс Станций. Услуга включает пакет минут и работает без физической SIM-карты.

Компания МТС добавила новую опцию для владельцев умных колонок — тариф «Отдельный номер». Он дает второй номер телефона и минуты для звонков прямо с Яндекс Станции.

Тариф «Отдельный номер» позволяет звонить с Яндекс Станций, используя голосовые команды. Пользователю не нужна дополнительная SIM-карта — номер активируется онлайн через сайт МТС или приложение «Дом с Алисой».

По данным компании, больше половины абонентов звонят с колонок всей семьей. Новый тариф упрощает такие сценарии: можно добавить до 10 контактов в справочник, чтобы избежать случайных вызовов.

Собеседник видит обычный входящий звонок с номера владельца. Минуты списываются по основному тарифу МТС. С момента запуска сервиса абоненты наговорили через колонки больше 4 млн минут.

Инесса Галактионова, гендиректор МТС, назвала звонки без смартфона новым трендом. В будущем компания планирует расширять функционал — например, добавить опцию на ТВ-приставки.

Чтобы начать звонить с колонки, нужно в приложении «Дом с Алисой» включить функцию «С колонки, как с телефона». Сервис уже работает в большинстве регионов, где есть покрытие МТС.