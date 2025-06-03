Компания МТС добавила новую опцию для владельцев умных колонок — тариф «Отдельный номер». Он дает второй номер телефона и минуты для звонков прямо с Яндекс Станции.
Тариф «Отдельный номер» позволяет звонить с Яндекс Станций, используя голосовые команды. Пользователю не нужна дополнительная SIM-карта — номер активируется онлайн через сайт МТС или приложение «Дом с Алисой».
По данным компании, больше половины абонентов звонят с колонок всей семьей. Новый тариф упрощает такие сценарии: можно добавить до 10 контактов в справочник, чтобы избежать случайных вызовов.
Собеседник видит обычный входящий звонок с номера владельца. Минуты списываются по основному тарифу МТС. С момента запуска сервиса абоненты наговорили через колонки больше 4 млн минут.
Инесса Галактионова, гендиректор МТС, назвала звонки без смартфона новым трендом. В будущем компания планирует расширять функционал — например, добавить опцию на ТВ-приставки.
Чтобы начать звонить с колонки, нужно в приложении «Дом с Алисой» включить функцию «С колонки, как с телефона». Сервис уже работает в большинстве регионов, где есть покрытие МТС.