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TSMC достигла более 90% производительности по 2-нанометровому процессу на заводе в Аризоне
Компания TSMC достигла значительного прогресса в производстве чипов с 2-нанометровым техпроцессом, превысив 90% производительности. Завод в Аризоне близок к полной загрузке мощностей благодаря серьезным заказам от крупных клиентов.

TSMC, один из ведущих производителей полупроводников, сообщает о достижении более 90% производительности на своем 2-нанометровом производственном процессе. Завод компании в Аризоне, который начал свою работу в начале этого года, также близок к полной загрузке мощностей.

Завод TSMC в Аризоне стал ключевым элементом производственной инфраструктуры компании в США. Он уже начал выпускать чипы, и ожидается, что к концу года начнется массовое производство чипов NVIDIA AI. Этот завод получает заказы от таких крупных клиентов, как Apple, Qualcomm и AMD, что свидетельствует о высоком спросе на продукцию.

Apple остается крупнейшим клиентом TSMC на этом заводе и станет первым получателем новых чипов. В настоящее время TSMC производит чипы N4, которые относятся к 5-нанометровому и 4-нанометровому техпроцессам. Чипы NVIDIA AI проходят проверку, и их производство начнется в ближайшее время.

С увеличением загрузки завода возникают и другие вопросы. Например, TSMC может поднять цены на чипы на 30% из-за увеличения производственных затрат в США. Это также связано с высокой загрузкой мощностей, которая составляет около 15 000 12-дюймовых пластин в месяц, и ожидается, что она вырастет до 24 000. Такие изменения подтверждают растущий интерес к новейшим технологиям.

TSMC также демонстрирует успехи в своем 2-нанометровом процессе, достигнув выхода годных чипов более 90%. Этот показатель означает, что производители получают меньше дефектных изделий, что существенно снижает затраты. Высокие показатели выхода характерны для продукции памяти, где TSMC получает в четыре раза больше годных чипов по сравнению с 5-нанометровым процессом.

Аналитики отслеживают спрос на алмазные дисковые инструменты, используемые в процессе производства. Две компании, Kinik и Phoenix Silicon International Corporation, отмечают рост интереса к своим продуктам. Kinik занимает 70% рынка для 3-нанометровых технологий TSMC и увеличила свои производственные мощности до 50 000 дисков в месяц.

Алмазные диски играют важную роль в процессе химико-механической планаризации, который обеспечивает чистоту поверхностей пластин перед производством чипов. С увеличением производства 2-нанометровых чипов ожидается рост доходов от продажи дисков, что подчеркивает растущий интерес к передовым технологиям в полупроводниковой отрасли.

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#технологии #tsmc #чипы #2 нм
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