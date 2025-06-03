На выставке ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде показали российский беспилотный тягач Navio L5. Машина пятого уровня автономности работает без водителя и оснащена LED-экраном вместо лобового стекла.

Российская компания Navio представила действующий прототип беспилотного тягача пятого уровня автономности. Машина без кабины водителя уже проходит испытания.

На выставке ЦИПР-2025 показали полноразмерный прототип тягача Navio L5. Машина соответствует высшему уровню автономности SAE — для работы ей не нужен водитель. Вместо привычной кабины разработчики установили большой LED-экран, который отображает информацию для других участников движения.

Тягач оснастили лидарами, радарами и камерами кругового обзора. Система анализирует дорожную ситуацию, контролирует скорость и дистанцию, может выполнять перестроения и экстренное торможение. В сложных ситуациях управление берет на себя оператор из центра контроля — он получает данные в реальном времени через систему V2X.

Разработчики заявляют, что универсальная платформа подойдет для шасси разных производителей. По их расчетам, использование Navio L5 сократит расход топлива на 15% и снизит себестоимость перевозок на 30%.

Сейчас прототип проходит испытания на полигоне и тестовых стендах. Когда беспилотник выйдет на дороги общего пользования, пока не сообщают. Но уже понятно, что российские разработчики сделали серьезный шаг в создании полностью автономного грузового транспорта.

Отсутствие кабины водителя — не просто дизайнерский ход. Такая конструкция позволяет:

Уменьшить вес машины на 1,5 тонны;

Повысить аэродинамику кузова;

Снизить расходы на производство;

Устранить необходимость в системах жизнеобеспечения водителя.

Эти преимущества делают Navio L5 более экономичным решением для круглосуточных грузоперевозок по сравнению с традиционными тягачами.