Российская компания Navio представила действующий прототип беспилотного тягача пятого уровня автономности. Машина без кабины водителя уже проходит испытания.
На выставке ЦИПР-2025 показали полноразмерный прототип тягача Navio L5. Машина соответствует высшему уровню автономности SAE — для работы ей не нужен водитель. Вместо привычной кабины разработчики установили большой LED-экран, который отображает информацию для других участников движения.
Тягач оснастили лидарами, радарами и камерами кругового обзора. Система анализирует дорожную ситуацию, контролирует скорость и дистанцию, может выполнять перестроения и экстренное торможение. В сложных ситуациях управление берет на себя оператор из центра контроля — он получает данные в реальном времени через систему V2X.
Разработчики заявляют, что универсальная платформа подойдет для шасси разных производителей. По их расчетам, использование Navio L5 сократит расход топлива на 15% и снизит себестоимость перевозок на 30%.
Сейчас прототип проходит испытания на полигоне и тестовых стендах. Когда беспилотник выйдет на дороги общего пользования, пока не сообщают. Но уже понятно, что российские разработчики сделали серьезный шаг в создании полностью автономного грузового транспорта.
Отсутствие кабины водителя — не просто дизайнерский ход. Такая конструкция позволяет:
- Уменьшить вес машины на 1,5 тонны;
- Повысить аэродинамику кузова;
- Снизить расходы на производство;
- Устранить необходимость в системах жизнеобеспечения водителя.
Эти преимущества делают Navio L5 более экономичным решением для круглосуточных грузоперевозок по сравнению с традиционными тягачами.