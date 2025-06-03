Производство базовых станций 4G возьмет на себя компания «Нацспектр», созданная в рамках частно-государственного партнерства. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, запуск планируется в этом году.

На фоне сообщений о заморозке прежнего проекта, связанного с разработкой базовых станций 4G, Ростех представил обновленную схему реализации — с новым партнером, новой структурой и частными инвестициями.

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что компания «Нацспектр» займется производством базовых станций 4G. Ее создали в рамках частно-государственного партнерства с участием группы «Нацпром» и инвестиционной компании «Ладога менеджмент». Проект использует технический задел и опыт компании «Спектр», которая ранее работала над аналогичным направлением.

На реализацию уже направили почти 1 млрд рублей внебюджетных инвестиций. По словам Чемезова, серийный выпуск оборудования стартует до конца 2025 года. Локацией выбрали особую экономическую зону «Технополис Москва».

В производственный цикл планируют включить предприятия Ростеха. Это касается как локализации компонентов, так и технологической интеграции.

Заявление последовало на фоне сообщений о прекращении финансирования прежнего проекта со стороны государства. По данным «Коммерсанта», изначально на разработку базовых станций «Спектра» планировали выделить 566 млн рублей, но этих средств так и не поступило.