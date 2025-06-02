Amazon MGM Studios находится на завершающей стадии переговоров о приобретении прав на экранизацию игры Split Fiction. В проекте могут участвовать Джон М. Чу и Сидни Суини.

Amazon MGM Studios готовится приобрести права на экранизацию популярной игры Split Fiction. Сумма сделки может превысить 2 миллиона долларов.

По данным источников, Amazon опередила других участников торгов, включая Sony. Режиссером проекта может стать Джон М. Чу («Злая: Сказка о ведьме Запада»), а одну из главных ролей предложили Сидни Суини.

Сценарий написали Пол Верник и Ретт Риз, авторы «Дэдпула и Росомахи». Сюжет основан на игре Hazelight Studios и рассказывает о двух писателях, застрявших в симуляции. Технологическая компания использует ИИ для кражи творческих идей, и героям предстоит выбраться из сюрреалистичных миров.

Пока неясно, какую именно роль получит Суини — Мио Хадсон или Зои Фостер. Проект разрабатывают на Unreal Engine, что может повлиять на визуальную составляющую фильма.

Параллельно Amazon работает над другими амбициозными проектами, включая подводный триллер «Глубже» с Томом Крузом. Split Fiction может стать частью стратегии студии по созданию контента на основе игровых вселенных.

Если сделка состоится, съемки могут начаться уже в следующем году.