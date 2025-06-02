Wizards of the Coast подписала контракт с Giant Skull на выпуск новой одиночной игры по Dungeons & Dragons. Над проектом работает команда под руководством Стига Асмуссена, известного по God of War III и Jedi: Fallen Order

Wizards of the Coast продолжает расширять линейку цифровых игр по Dungeons & Dragons. Новый проект поручили студии, которую основал ветеран игровой индустрии.

Студия Giant Skull заключила издательское соглашение с Wizards of the Coast, чтобы разработать однопользовательский экшен на движке Unreal Engine 5. Работы над игрой уже шли, однако теперь ее сюжет перенесли во вселенную Dungeons & Dragons.

Giant Skull появилась весной 2023 года. Ее возглавляет Стиг Асмуссен, ранее руководивший созданием God of War III и Star Wars Jedi: Fallen Order. Проект позиционируется как ААА-игра с акцентом на сюжет и боевую систему.

Wizards of the Coast продолжает политику выпуска 1–2 игр в год и развивает сотрудничество с несколькими независимыми студиями. Помимо Giant Skull, компания работает с Archetype Entertainment, Invoke Studios и Atomic Arcade. Одновременно остается неясной судьба проекта Skeleton Key — внутренней студии Wizards of the Coast. Ранее уволенные сотрудники связывали отмену разработки с сокращениями.

Партнерство с Giant Skull стало очередным этапом цифровой экспансии D&D.