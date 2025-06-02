В Сочи открыли пешеходный мост «Волшебный лист». Конструкция стала частью 15-километрового маршрута вдоль побережья

Новый пешеходный мост «Волшебный лист» начал работать в центре Сочи. Он соединил морской порт с парком «Ривьера», сократив путь на 500 метров.

Мост длиной 50 метров и высотой 7 метров выполнен в форме листа. Несмотря на воздушный вид, конструкция весит более 200 тонн. В первые дни после открытия здесь выстроились очереди из желающих пройти по новой достопримечательности.

Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, мост вошел в 15-километровый маршрут «Две реки — одно море». Этот путь соединяет набережные Мацесты и Сочи, став частью курортной инфраструктуры.

Раньше туристам и местным жителям приходилось делать крюк, чтобы попасть от порта к пляжному комплексу. Теперь прогулка стала удобнее. Власти рассчитывают, что «Волшебный лист» станет популярным местом, как и другие знаковые точки города.

Мост уже привлек внимание гостей курорта. Его необычный дизайн и расположение в центре туристического маршрута делают конструкцию одной из новых визитных карточек Сочи.

Посмотреть видео моста можно в телеграм-канале здесь и здесь.